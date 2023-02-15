Официальный курс маната к мировым валютам на 15 февраля
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Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля остался без изменения - 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,822 маната, сообщает в среду Day.Az ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8220

1 австралийский доллар

AUD

1,1789

1 аргентинский песо

ARS

0,0089

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3276

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0946

100 южнокорейских вон

KRW

0,1324

1 чешская крона

CZK

0,0768

100 чилийских песо

CLP

0,2164

1 китайский юань

CNY

0,2484

1 датская крона

DKK

0,2445

1 грузинский лари

GEL

0,6405

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0664

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1635

1 швейцарский франк

CHF

1,8416

1 израильский шекель

ILS

0,4831

1 канадский доллар

CAD

1,2724

1 кувейтский динар

KWD

5,5537

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0196

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3879

1 мексиканский песо

MXN

0,0917

1 молдавский лей

MDL

0,0908

1 египетский фунт

EGP

0,0556

1 норвежская крона

NOK

0,1669

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3815

1 российский рубль

RUB

0,0231

1 сингапурский доллар

SGD

1,2756

1 саудовский риал

SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2808

1 турецкая лира

TRY

0,0902

1 тайваньский доллар

TWD

0,056

1 таджикский сомони

TJS

0,1656

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,2778

1 новозеландский доллар

NZD

1,0713