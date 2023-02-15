На зарядной станции SOCAR в Берне начнется продажа зеленого водорода
На зарядной станции азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Граухольц-Зюд, недалеко от Берна (Швейцария), с мая 2023 года начнется продажа зеленого водорода. Об этом, как сообщает Day.Az, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что это станет возможным благодаря реализации инновационного проекта "SOCAR Energy" по диффузии водорода, который получил премию "Золотой Ватт - Watt d'Or" Федерального управления энергетики Швейцарии.
Отметим, что SOCAR расширяет сеть своих газозаправочных станций в соседних странах и Европе.
В таблице представлены данные по сети АЗС SOCAR.
|
Страна
|
АЗС
|
Швейцария
|
200 АЗС
8 зарядных станций
|
Грузия
|
108 АЗС
13 сервисных центров
3 нефтяных терминала
|
Австрия
|
82 АЗС A1
Pronto Oil Trading Company
|
Румыния
|
67 АЗС (Премиум)
|
Украина
|
59 АЗС
2 зарядные станции
|
Азербайджан
|
42 АЗС
|
Турция
|
14 АЗС
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