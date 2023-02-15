На зарядной станции SOCAR в Берне начнется продажа зеленого водорода
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На зарядной станции азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Граухольц-Зюд, недалеко от Берна (Швейцария), с мая 2023 года начнется продажа зеленого водорода. Об этом, как сообщает Day.Az, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что это станет возможным благодаря реализации инновационного проекта "SOCAR Energy" по диффузии водорода, который получил премию "Золотой Ватт - Watt d'Or" Федерального управления энергетики Швейцарии.

Отметим, что SOCAR расширяет сеть своих газозаправочных станций в соседних странах и Европе.

В таблице представлены данные по сети АЗС SOCAR.

Страна

АЗС

Швейцария

200 АЗС

8 зарядных станций

Грузия

108 АЗС

13 сервисных центров

3 нефтяных терминала

Австрия

82 АЗС A1

Pronto Oil Trading Company

Румыния

67 АЗС (Премиум)

Украина

59 АЗС

2 зарядные станции

Азербайджан

42 АЗС

Турция

14 АЗС