Азербайджанская инвестиционная компания впервые инвестировала в израильский технологический стартап

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) в рамках сотрудничества с израильской компанией "OurCrowd" впервые инвестировала в технологический стартап один миллион долларов.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Израильский стартап LARGIX, в который были вложены инвестиции, специализируется на разработке промышленных продуктов", - написал Джаббаров.

Напомним, что в июле 2022 года было подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией OurCrowd - ведущей мировой краудфандинговой платформой Израиля.

Отметим, что на конец 2022 года инвестиционный портфель АИК и сумма финансирования по одобренным инвестициям составили 240,3 миллиона манатов.

Подчеркнем, что основной задачей АИК является долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.