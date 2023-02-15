Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Азербайджан в январе перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные, распространенные в среду министерством энергетики страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в январе составляла 533 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти в январе была определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, республика перевыполнила свои обязательства.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в январе в Азербайджане составил 652 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 119 тыс. баррелей.