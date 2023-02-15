Известен объем субсидий, выплаченный в Азербайджане пострадавшим от пандемии предпринимателям

В рамках поддержки предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, с июня 2020 года по первое февраля 2023 года предоставлено субсидий на общую сумму 42,5 миллиона манатов

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации Министерства экономики Азербайджана в Twitter.

Напомним, что по итогам 2022 года по этой программе выплачено субсидий на сумму 26,1 миллиона манатов, а в 2021 году - 15,3 миллиона манатов.

Отметим, что в рамках государственной поддержки частного сектора с 2020 года предпринимателям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, предоставляются гарантии и субсидии по линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.