Расширяется сотрудничество в рамках программы повышения квалификации менеджеров

В рамках "Совместной германо-азербайджанской программы профессионального развития менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана" предусматривается ряд нововведений. Так, в ближайшие месяцы немецкая сторона создаст условия для участия в программе большего числа азербайджанских предпринимателей и менеджеров. Еще одно нововведение - добавление в программу новых направлений - "умное сельское хозяйство", "зеленая экономика" и "Индустрия 4.0" - что позволит проводить обучение и стажировки наших менеджеров в этих областях бизнеса.

Как сообщили Day.Az в KOBİA, соглашение об этом было достигнуто на 3-м заседании Наблюдательного совета "Совместной германо-азербайджанской программы профессионального развития менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана".

В заседании приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов и сотрудники министерства, представители Федерального министерства экономики и защиты климата Германии, GIZ, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), которое является координатором программы с Азербайджаном.

На мероприятии было отмечено, что Программа, успешно реализуемая с 2009 года, создала азербайджанским предпринимателям дополнительные возможности для развития, на сегодняшний день более 500 предпринимателей и менеджеров воспользовались программой. На заседании был представлен отчет о работе, проделанной KOBİA в рамках программы за последние 3 года, обнародованы результаты опроса, проведенного агентством среди участников программы.

Напомним, что заявки азербайджанских предпринимателей и менеджеров, желающих принять участие в программе, принимаются KOBİA в течение года в электронном порядке (https://smb.gov.az/az/nav/beynelxalq-ixtisasartirma-kursu).