ЕБРР о росте ВВП Азербайджана на 2023-2024 гг.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 2,5%.

Как сообщает Day.Az согласно обновленному Regional Economic Prospects, опубликованному на сайте банка в четверг, ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 2,7%.

Таким образом, среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозируется на уровне 2,6% в год.

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 2,7%, на 2024 г. - 4,2%.