В Азербайджане искусственно завышаются цены на рынке жилья

В последние дни на сайтах объявлений появляются специальные отметки о сейсмостойкости выставленных на продажу некоторых частных домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, в одном из объявлений написано: "Продается 8-комнатный сейсмостойкий дом на шести сотках".

В другом подчеркивается, что расположенный в 9-м микрорайоне дом отвечает требованиям по сейсмостойкости.

Риелторы также подтверждают, что в последние дни таких объявлений стало больше. По их словам, цель - воспользоваться психологическим состоянием людей в сложившейся ситуации, добиться более быстрой продажи дома.

Связавшись по номеру, указанному в одном из объявлений, спрашиваем: "Как определяется сейсмостойкость дома?" Человек, представившийся посредником, не смог конкретно ответить на этот вопрос.

Комментируя данную ситуацию, эксперт по недвижимости Рамиль Османлы заявил, что заключение о сейсмостойкости зданий дают соответствующие учреждения. Но к частным домам это не относится.

Эксперт подчеркнул, что такие объявления могут привести к искусственному повышению цен на рынке жилья и земельных участков.