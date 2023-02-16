Грузоперевозки в азербайджанском секторе ТРАСЕКА увеличились

Объем грузов, перевезенных по азербайджанскому сектору транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) в 2022 году, составил 51 420,6 тыс. тонн, в годовом сравнении этот показатель вырос на 29,8%.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, из этих грузов 27 966,8 тыс. тонн или 54,4% были перевезены автомобильным транспортом, 16 841,2 тыс. тонн или 32,7% - железнодорожным транспортом, 6 612,6 тыс. тонн или 12,9% - водным транспортом.

Сообщается, что 13 634,6 тыс. тонн или 26,5% перевезенных по коридору грузов составили транзитные грузы.