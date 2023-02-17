Израиль расширяет свое присутствие в госагропарках Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

В государственных агропарках Азербайджана подписаны соглашения с израильскими компаниями о совместном сотрудничестве.

Об этом сказал Trend учредитель Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун, передает Day.Az.

По его словам, ожидается реализация крупных и интересных проектов, в частности в секторе сельского хозяйства.

"Потенциал Азербайджана для реализации проектов этого сектора огромен. Уверен, что все израильские компании сельскохозяйственного сектора могут работать в Карабахе, часть из них могут открыть свое производство в Алятской свободной экономической зоне. Все технологии, которые сегодня мы сюда привезли совершенно актуальны для возрождения Карабаха", - сказал Каплун.

Учредитель торговой палаты сказал, что Азербайджан достиг соглашения о сотрудничестве с одной из крупнейших компаний Израиля, которая занимается проектами в водном секторе.

"Кроме того, идут переговоры и ожидается подписание соглашения по сотрудничеству в области водного хозяйства. У нас есть проекты и будут подписаны новые контракты в секторе животноводства", - сказал он.

Каплун добавил, что есть также проекты по выращиванию культур как в теплицах, так и на открытых территориях.