Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 февраля повысилась на 0,76 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,48 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,65 доллара - до 85,71 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,64 доллара, составив 47,94 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 февраля повысилась на 0,65 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,14 доллара за баррель.