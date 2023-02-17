IGB, транспортирующий азербайджанский газ, помог Болгарии с диверсификацией

Ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) 1 октября 2022 года стал крупным вкладом в энергетическую диверсификацию Болгарии и всего региона Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Day.Az в пятницу, об этом сказал в интервью издании Kathimerini Президент Болгарии Румен Радев.

"Мы продолжаем активизировать развитие трансграничной энергетической инфраструктуры и совместных крупномасштабных инвестиционных проектов. Строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от Александруполиса продолжается. Мы ожидаем, что он будет введен в эксплуатацию к концу 2023 года и обеспечит доступ к мировому рынку сжиженного природного газа при полной синергии с IGB", - пояснил он.

Радев сказал, что текущие проблемы ясно показали важность развития энергетических связей и обеспечения доступа к альтернативным источникам.

"Только вместе мы сможем раскрыть потенциал наших экономик и еще больше углубить нашу интеграцию. Хорошим примером такого регионального подхода к решению общих проблем является проект "Кольцо солидарности" - соглашение между Болгарией, Грецией, Румынией, Венгрией, Словакией и Австрией о соединении их газовых сетей для обеспечения передачи дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в ЕС", - отметил президент Болгарии.

Отметим, что IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок, внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

Газопровод протяженностью 182 км соединяет газотранспортные сети Греции и Болгарии в пунктах Комотини и Стара-Загора и обеспечивает прямое подключение Болгарии к Трансадриатическому газопроводу, который поставляет азербайджанский газ. Суммарная мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год, из них 1,57 млрд кубометров уже забронированы по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Свободные мощности успешно выставляются на аукционы на европейских площадках PRISMA и RBP.

Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария ранее обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для получения дополнительного природного газа из Азербайджана. Речь идет о развитии существующей инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и расширении пропускной способности существующих.