Источник: Агентство международной информации Trend

Стимулирование двусторонней торговли и инвестиций и создание наилучших условий для международного бизнеса является одним из моих стратегических приоритетов в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом в интервью Trend сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, передает Day.Az.

"Приятно видеть, что взаимная торговля между Великобританией и Азербайджаном увеличилась в первой половине 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года. Основными экспортными товарами из Великобритании в Азербайджан были капитальные и промежуточные товары, такие как электрогенераторы и промышленное оборудование, автомобили и ювелирные изделия. Основными импортными товарами из Азербайджана в Великобританию были сырая нефть и промежуточные товары, такие как механические генераторы энергии и специализированное оборудование", - сказал он.

По словам посла, Великобритания приветствует усилия Азербайджана по увеличению поставок энергоносителей в Европу в эти трудные времена.

"У Великобритании прочные отношения с Азербайджаном, особенно в энергетическом секторе, и мы гордимся преобразующей ролью, которую bp и другие британские компании сыграли в процветании Азербайджана", - сказал он.

Как отметил Олд, Великобритания будет тесно сотрудничать с правительством Азербайджана, чтобы создать возможности для улучшения торговли со страной, а также улучшения бизнес-среды.

Общий товарооборот между Азербайджаном и Великобританией в 2022 году составил 1,03 миллиарда долларов, что на 55,1 процента больше по сравнению с 667,8 миллиона долларов в 2021 году. Таким образом, Великобритания за последний год заняла 10-е место среди основных торговых партнеров Азербайджана (11-е в 2021 году).

Импорт нефти Великобританией из Азербайджана в 2022 году, составивший 752,5 миллиона долларов, увеличился на 104,1 процента по сравнению с 2021 годом (368,6 миллиона долларов). Великобритания поднялась на три позиции и заняла седьмое место среди основных импортеров сырой нефти из Азербайджана.