Помимо финансовой помощи, bp готова оказать Турции всю необходимую поддержку

Сотрудники bp, работающие как в секторе Downstream, так и Upstream не пострадали от землетрясения в Турции.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он с сожалением отметил о родственниках сотрудников компании, пострадавших от стихийного бедствия.

"bp поддерживала и продолжает поддерживать Турцию. bp foundation выделил Турции 5 миллионов долларов в качестве финансовой помощи. Сейчас мы работаем над созданием новых каналов для сбора пожертвований от сотрудников компании, bp пожертвует еще столько же средств для ликвидации последствий стихии. Кроме финансовой помощи, мы готовы оказать Турции всю необходимую поддержку", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.