До конца следующей недели bp возобновит работы в Турции в штатном режиме.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, SOCAR и bp сразу после землетрясения в Турции приступили к проверке части терминала Джейхан, где принимается нефть по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Никаких серьезных повреждений по итогам проверки обнаружено не было. Поэтому экспортные операции не были приостановлены. Однако, в целях безопасности была приостановлена операция по загрузке танкеров нефтью", - сказал он.

Напомним, что операции по загрузке танкеров на терминале Джейхан были временно приостановлены оператором трубопровода БТД в Турции (Botaş International Anonim Şirketi (BIAS) 6 февраля из-за землетрясения, произошедшего в стране. Танкерные отгрузки нефти были возобновлены 12 февраля.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью состоялось 18 мая 2005 года.