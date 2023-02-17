bp назвала объем социальных инвестиций в Азербайджане

bp за весь период деятельности в Азербайджане реализовал социальные проекты на 100 млн долларов.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященной планам bp на будущее, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, только в 2022 году эти расходы составили 5,4 миллиона долларов.

"В большинстве случаев, эти расходы были направлены на развитие образования. Я считаю вузы Азербайджана одними из самых лучших в мире", - сказал он.

Джонс добавил, что ежегодно выпускники вузов Азербайджана трудоустраиваются в ведущих мировых компаниях, в том числе в bp.

Отметим, что компания bp является участником крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане. В частности, она выступает оператором проектов разработки блока "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Также британская компания является участником таких трубопроводных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, работает на таких перспективных структурах, как D230 и "Шафаг-Асиман".