Италия благодарна Азербайджану за ЮГК

Источник: Агентство международной информации Trend

Долгосрочная энергетическая стратегия Азербайджана уже успешно зарекомендовала себя, обеспечив европейский рынок газом, в тот момент, когда он столкнулся с серьезными препятствиями в диверсификации поставок в условиях кризиса. Именно тогда Азербайджан пришел на помощь, подписав меморандум об удвоении к 2027 году поставок энергоносителей в ЕС с 10 миллиардов кубометров до 20.

В 2022 году поставки азербайджанского газа в ЕС уже составили более 11 миллиардов кубометров. Общий объем экспорта азербайджанского газа за прошлый год составил 22,6 миллиарда кубометров. А в этом году Азербайджан планирует увеличить поставки газа более чем на 24 миллиардов кубометров.

Вопросы энергетической безопасности играют главную роль в азербайджано-итальянских отношениях. Рассчитанный на потенциальную поставку более 20 миллиардов кубометров газа, сегодня Трансадриатический трубопровод (TAP), являясь европейским участком Южного газового коридора (ЮГК), уже обеспечивает энергетическую безопасность Италии, покрывая более 10 процентов потребностей страны в газе, что составляет около 10 миллиардов кубометров. Потенциал использования TAP для поставок водорода может еще больше укрепить энергетическое сотрудничество между двумя странами.

Во время церемонии закладки фундамента тепловой электростанции мощностью 1 280 МВт, строительство которой будет осуществляться совместно с итальянской компанией Ansaldo Energia, Президент Ильхам Алиев отметил, что проект TAP является совместным успехом Азербайджана и Италии.

"Большая часть азербайджанской нефти поставляется на итальянский рынок, и уже более двух лет на итальянский рынок доставляется азербайджанский газ. Проект TAP - это наш совместный успех. Если началом Южного газового коридора является азербайджанский сектор в Каспийском море, то его конечным пунктом является Италия, и несколько стран вдоль пути пользуются азербайджанским газом. В частности, учитывая новые потребности Европы и в соответствии с документом, подписанным в прошлом году между Европейской комиссией и Азербайджаном, мы обеспечим увеличение объемов поставок природного газа на европейское пространство. Конечно, здесь на повестке дня стоит вопрос о расширении в два раза проекта ТАР. Этот вопрос уже некоторое время обсуждается, в том числе был широко обсужден на Консультативном совете по Южному газовому коридору, состоявшемся в Баку в начале этого месяца", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал Trend сказал Даниэль Помье Винчелли, исследователь из итальянского университета Сапиенца, работа по расширению TAP является одной из главных целей итальянского правительства, передает Day.Az.

"Когда речь заходит об энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном, Италия рассматривает это как одну из главных целей. Поскольку страна стремится избавиться от своей зависимости от российского газа, она заключает двусторонние соглашения со странами-поставщиками газа. Сегодня Азербайджан обеспечивает нас почти 15 процентами от общего объема нашего импорта газа. Мы очень благодарны за такие проекты, как TAP и ЮГК", - сказал он.

Винчелли отметил, что визиты Адольфо Урсо, министром по делам предприятий и продукции "Made in Italy", и Гидо Кросетто, министра обороны, имеют большое значение, когда речь идет о мире политики.

"Они оба являются влиятельными лицами итальянской политики. Кросетто является основателем крупнейшей итальянской партии "Братья Италии" и считается наставником премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Урсо проработал членом парламента около тридцати лет, имеет большой министерский опыт и считается одним из экономических умов нового правительства. Они были первыми, кто посетил Азербайджан не только из-за ими официальных должностей, но и из-за их политической роли в итальянской политике", - пояснил он.

По словам эксперта, Азербайджан становится политическим и экономическим лидером региона в целом, и его стратегия в области возобновляемых источников энергии является частью этого успеха.

"Азербайджан - прибрежная страна, и этот потенциал можно было бы использовать в различных формах. Италия и Азербайджан схожи в этом отношении. И у обеих стран есть общая цель, когда речь заходит о внедрении возобновляемых источников энергии. В настоящее время около 20 процентов потребления в Италии приходится на энергию из возобновляемых источников, и страна стремится достичь целевого показателя в 30 процентов к 2030 году, как и Азербайджан. Таким образом, Италия может оказать максимальную помощь Азербайджану своим техническим опытом, чтобы Азербайджан мог достичь своих целей и стать крупным поставщиком в Европу энергии из возобновляемых источников", - добавил Винчелли.

Винчелли отметил, что благодаря активизации сотрудничества с Европой роль Азербайджана на Южном Кавказе и в регионе в целом в ближайшем будущем только возрастет.

Азербайджан продолжает оставаться надежным поставщиком для своих партнеров, обладая потенциалом для дальнейшего расширения этого сотрудничества. В результате новой энергетической стратегии Президента Ильхама Алиева, направленной на обеспечение энергетической безопасности ЕС, достижение целей по декарбонизации, а также укрепление сотрудничества с европейскими странами, Азербайджан высоко ценится своими партнерами. Сегодня все они стремятся внести свой вклад в развитие энергетической инфраструктуры, создание которой впервые было инициировано именно Президентом Ильхамом Алиевым, который смотрит далеко в будущее.