Основная доля льготных кредитов, выданных Фондом развития предпринимательства пришлась на регионы

На долю регионов Азербайджана приходится 69,7 процента от суммы льготных займов, предоставленных Фондом развития предпринимательства в 2022 году.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Повышение устойчивости бизнеса и продвижение предпринимательской среды в регионах являются одними из приоритетных направлений", - говорится в публикации.

Отметим, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе - декабре 2022 года профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Согласно данным, из выданных кредитов 87,1 миллиона манатов приходятся на производство сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на туризм и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.

В топ-5 финансовых организаций по числу выданных льготных кредитов входят: Bank Respublika - 746 льготных кредитов, Yelo Bank - 350, Unibank - 318, Rabitabank - 282, НБКО "Aqrarkredit" - 282.