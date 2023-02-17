ICGB достиг соглашения с EPC-подрядчиком по вопросу возмещения убытков

Болгарский независимый оператор передачи ICGB достиг соглашения с EPC-подрядчиком по строительству газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) по вопросу возмещения убытков из-за задержки в строительстве трубопровода, сказали в пятницу Trend в ICGB, передает Day.Az.

"Достигнутое соглашение обеспечивает взыскание начисленных штрафов в пользу ICGB, предотвращает будущие споры и возможные арбитражные разбирательства, а также закладывает прочную основу для выполнения договорных обязательств обеими сторонами без значительных затрат", - говорится в сообщении компании.

ICGB высоко оценивает достигнутое соглашение, которое напрямую отражает интересы компании.

Соглашение между двумя сторонами вступит в силу только после одобрения акционерами ICGB.

Отметим, что сдача в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария задержалась на несколько месяцев из-за перебоев в поставках оборудования и материалов в связи с COVID-19.

Коммерческие поставки по интерконнектору начались 1 октября 2022 года. Текущая пропускная способность интерконнектора Греция-Болгария составляет 3 миллиарда кубометров в год и на данный момент он загружен почти на 94 процента.

Ожидается, что загрузка мощностей интерконнектора Греция-Болгария сохранится на уровне выше 90 процентов в 2023 и 2024 годах.