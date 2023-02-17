Азербайджан - наш основной стратегический партнер.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Он отметил, что вопрос, связанный с безопасностью энергоснабжения Европы, не может быть решен без азербайджанского газа.

"Азербайджан - не только наш старый друг, но и основной стратегический партнер. В этом духе мы провели переговоры с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым", - говорится в публикации.