https://news.day.az/economy/1539022.html Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии - ФОТО
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии - ФОТО
Азербайджан - наш основной стратегический партнер.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.
Он отметил, что вопрос, связанный с безопасностью энергоснабжения Европы, не может быть решен без азербайджанского газа.
"Азербайджан - не только наш старый друг, но и основной стратегический партнер. В этом духе мы провели переговоры с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым", - говорится в публикации.
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