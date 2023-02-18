Страны ЕС создают рабочую группу для увеличения импорта азербайджанского газа

Источник: Агентство международной информации Trend

По проекту увеличения поставок газа из Азербайджана будет создана рабочая группа, сообщили Trend в министерстве экономики Словакии, передает Day.Az.

Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария ранее обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для получения дополнительного природного газа из Азербайджана. Речь идет о развитии существующей инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и расширении пропускной способности существующих.

"Заинтересованные стороны собираются создать техническую рабочую группу для подготовки технико-экономического обоснования проекта. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от результатов ТЭО", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что диверсификация газоснабжения является насущной и актуальной проблемой.

"В свете недавних негативных геополитических событий наши поставщики действовали оперативно, чтобы обеспечить замещение поставок российского газа. Наш крупнейший поставщик смог заключить контракты, замещающие почти 2/3 российского газа, включая СПГ и альтернативный трубопроводный газ. Учитывая динамику рынка, сложно говорить о конкретных будущих объемах. Тем не менее, по данным МЭА, в этом году ЕС может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров. Проблемы с инфраструктурой являются препятствием для поставок дополнительных объемов газа на наш внутренний газовый рынок. Поэтому упомянутая выше инициатива важна и должна быть поддержана для доставки азербайджанского газа", - сказали в министерстве.