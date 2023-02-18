Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов во время медиатура в село Агалы Зангиланского района.

Он отметил, что скоростная трасса Ахмедбейли-Физули-Шуша на 20 километров короче дороги Победы в Шушу. "Данная дорога будет платной. В будущем в Шушу ожидается большой поток иностранных туристов. Поэтому мы сделаем эту дорогу платной, чтобы собранные средства можно было использовать для ее обслуживания", - отметил председатель правления.