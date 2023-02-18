Азербайджан и Польша обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута
Азербайджан и Польша обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев.
В публикации министра говорится, что в ходе его встречи с заместителем министра экономического развития и технологий Польши Гжегожем Пеховяком были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между нашими странами в области транспорта и ИКТ.
"Мы обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Польшей в области транспорта и ИКТ, обменялись мнениями о развитии ТМТМ и авиационной отрасли, а также потенциальные возможности дальнейшего развития", - написал министр.
Отметим, что польский замминистра находится в Баку в рамках 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.
16 февраля был подписан протокол об итогах заседания межправкомиссии, а также меморандум о взаимопонимании между Алятской свободной экономической зоной Азербайджана и Валбжихской особой экономической зоной "INVEST-PARK".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре