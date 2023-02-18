Салех Мамедов о реализуемых в Карабахе проектах дорожного строительства

Продолжаются работы по проектированию и строительству 19 автомобильных дорог общей протяженностью 2241,5 км, работы по строительству Лачинского международного аэропорта, осуществляемые в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана за счет средств, выделенных Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из средств, предусмотренных в государственном бюджете 2022 года на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что одним из значимых проектов из их числа является вторая автомобильная дорога, ведущая в Шушу. Автомобильная дорога Ахмедбейли - Физули - Шуша начинается со 157 км автодороги М-6 Гаджигабул-Барамтепе-Миндживан-граница с Арменией. Протяженность 4-6 полосной дороги I технической категории составляет 81,6 км, и за счет построенных на ней мостов и тоннелей транспортные средства смогут двигаться с высокой скоростью и безопасно. Она будет на 19,4 км короче "Дороги Победы". Строительство автомагистрали планируется завершить в 2024 году.