Азербайджан построил новую автодорогу на территории Армении

Азербайджан построил и сдал в пользование новую автомобильную дорогу на территории Армении протяженностью 5,4 км, пролегающую по новому мосту над рекой Хакари на границе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

"В августе 2022 года было завершено строительство новой альтернативной автомобильной дороги без въезда в город Лачин. Протяженность 2-3 полосной дороги составляет 32 км, из них 10 км участок должен быть построен Арменией на своей территории. Чтобы армяне смогли воспользоваться новопостроенной дорогой, азербайджанская сторона построила и сдала в пользование новую автомобильную дорогу на территории Армении протяженностью 5,4 км, пролегающую по новому мосту над рекой Хакари на границе", - сказал он.