Автомагистраль Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд будет готова в июле этого года

Продолжается строительство магистральной автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что земляные работы близятся к завершению.

"В настоящее время работы ведутся быстрыми темпами. Дорога будет полностью готова в июле этого года. Смета на строительство дороги готовилась и передавалась на рассмотрение правительства по частям. После того, как соответствующими органами были уточнены расходы, выделено финансирование, были построены эти участки. После завершения работ, будет обнародована общая стоимость проекта", - сказал Салех Мамедов.