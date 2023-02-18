https://news.day.az/economy/1539303.html Состоялось внеочередное заседание Экономического совета Азербайджана
Состоялось внеочередное заседание Экономического совета Азербайджана
18 февраля 2023 года под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова прошло внеочередное заседание, на котором были подробно обсуждены вопросы экономической политики и другие вопросы, вытекающие из поручений главы государства.
Об этом Day.Az в субботу сообщили в Кабинете министров.
На заседании были заслушаны мнения и предложения членов Совета по вопросам повестки.
По итогам заседания соответствующим структурам были даны поручения по обсужденным вопросам.
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