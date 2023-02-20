Fortescue Future Industries будет тесно сотрудничать с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики

Австралийская Fortescue Future Industries (FFI) будет тесно сотрудничать с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики, сказали в понедельник Trend в FFI, передает Day.Az.

"Азербайджан намерен довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году и экспортировать зеленую энергию в Европу. FFI будет тесно сотрудничать с правительством в предстоящий период, чтобы определить наиболее подходящее место для реализации потенциальных проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии и производством экологически чистого водорода", - сказали в компании.

В FF1 отметили, что Азербайджан имеет идеальное географическое положение для экспорта зеленой энергии в Европу по существующим трубопроводам и потенциальным соединительным кабелям, которые обсуждаются Европейским Союзом и Азербайджаном.

"FFI заинтересована в изучении как путей экспорта зеленой энергии в Европу, так и использования зеленой энергии для декарбонизации в Азербайджане", - сказали в компании.

Напомним, что в конце 2022 года Fortescue Future Industries подписала меморандум с министерством энергетики Азербайджана о реализации проекта по производству в стране 12 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Кроме того, FFI уже подготовила план проекта по производству и экспорту зеленого водорода в Азербайджане, который был представлен на втором заседании комиссии по возобновляемым источникам энергии под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.