https://news.day.az/economy/1539730.html Микаил Джаббаров назвал объем полевых работ на освобожденных землях Азербайджана - ФОТО
Микаил Джаббаров назвал объем полевых работ на освобожденных землях Азербайджана - ФОТО
В 2022 году Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана провела полевые измерения на 568 462 га.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации отмечается, что 389 109 га из общей площади - территории, освобожденные от оккупации.
"Работы в этом направлении были завершены в Зангиланском и Губадлинском районах и внесены в соответствующие кадастровые системы", - говорится в публикации.
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