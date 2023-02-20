Микаил Джаббаров назвал объем полевых работ на освобожденных землях Азербайджана

В 2022 году Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана провела полевые измерения на 568 462 га.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что 389 109 га из общей площади - территории, освобожденные от оккупации.

"Работы в этом направлении были завершены в Зангиланском и Губадлинском районах и внесены в соответствующие кадастровые системы", - говорится в публикации.

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