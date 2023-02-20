Снижены тарифы на судоходство на линии Баку-Туркменбаши-Баку

С 1 марта 2023 года ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" вводит скидку на тарифы на перевозку грузовых автомобилей в обе стороны по линии Баку-Туркменбаши-Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО.

Тариф на перевозку в одном направлении (Баку-Туркменбаши или Туркменбаши-Баку) автопоезда в составе автомобиля-тягача и полуприцепа - 16,5 м установлен в размере 1 000 долларов вместо 1 072 долларов.

Если водитель покупает билет в оба направления заранее, тариф составит 1 600 долларов, а не 1 716 долларов.

Тарифы будут рассчитываться пропорционально длине большегруза.

Отметим также, что с начала февраля в указанном направлении по льготным тарифам перевозятся и легковые автомобили. В настоящее время стоимость перевозки легкового автомобиля на судах составляет не 325 долларов, а 200 долларов.

Снижение тарифов направлено на создание благоприятных условий для грузовых перевозок через Каспий в направлении Туркменистана.