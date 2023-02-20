Азербайджан резко увеличил экспорт чая

В январе этого года Азербайджан экспортировал 70.62 тонн чая на сумму 613.27 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по подсчетам, проведенным на основании отчета Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость чая, экспортированного страной за январь этого года, увеличилась в 2,3 раза или на 345.58 тыс. долларов, а объем - на 95.7% или на 34.55 тонн.

Отметим, что средняя стоимость каждой тонны чая, экспортированного в январе этого года, составила 8684 доллара. В январе прошлого года этот показатель составлял 7421 доллар.

Удельный вес чая в общем экспорте за отчетный период составил 0,03%, в экспорте ненефтяной продукции - 0,22%.