Так строится ж/д Горадиз - Агбенд

Продолжается строительство железной дороги Горадиз - Агбенд протяженностью 110,4 километра.

Как сообщает в понедельник Day.Az, работы по ее проектированию и строительству были начаты в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 марта 2021 года.

В соответствии с проектом на этой железной дороге предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд).

Также на этой дороге будут возведены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.

Отметим, что 20 февраля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" организовало медиатур по ознакомлению с ходом строительства железной дороги Горадиз - Агбенд.