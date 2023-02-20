Ассоциация банков Азербайджана и Федерация банков ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

Ассоциация банков Азербайджана (AБA) и Федерация банков ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АБА, в рамках меморандума планируется развитие корреспондентских отношений между банками Азербайджана и ОАЭ.

Согласно информации, документ подписали президент AБA Закир Нуриев и гендиректор Федерации банков ОАЭ Джамаль Салех.

В рамках меморандума предусматривается установление более тесных деловых связей между банковскими секторами двух стран, проведение мероприятий, включающих совместные образовательные и обучающие программы, обмен информацией между банками-членами обеих организаций и др.

Напомним, что Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель ассоциации - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. Членами AБA являются 25 банков и 5 небанковских организаций.