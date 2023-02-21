Благодаря IGB Болгария почти на 100% будет обеспечена газом из Азербайджана и США

Благодаря газовому соединению между Грецией и Болгарией (IGB) в следующем году последняя сможет импортировать почти 100 процентов газа, необходимого для покрытия своей внутренней потребности, из Азербайджана и США.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен перед встречей с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах.

"Болгария, например, раньше зависела от России в отношении поставок природного газа на 90 процентов. Недавно построенный интерконнектор Греция-Болгария позволяет ей избежать этой зависимости. Благодаря интерконнектору IGB в следующем году Болгария будет импортировать почти 100 процентов газа для внутреннего потребления из Азербайджана и США",- сказал он.

Отметим, что IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок, внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

Газопровод протяженностью 182 км соединяет газотранспортные сети Греции и Болгарии в пунктах Комотини и Стара-Загора и обеспечивает прямое подключение Болгарии к Трансадриатическому газопроводу, который поставляет азербайджанский газ. Суммарная мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год, из них 1,57 млрд кубометров уже забронированы по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Свободные мощности успешно выставляются на аукционы на европейских площадках PRISMA и RBP.

Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария ранее обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для получения дополнительного природного газа из Азербайджана. Речь идет о развитии существующей инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и расширении пропускной способности существующих.