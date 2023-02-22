Официальный курс маната к мировым валютам на 22 февраля
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Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 22 февраля остался без изменения - 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,8116 маната, сообщает в среду Day.Az ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты    
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,8116
1 австралийский доллар AUD 1,1620
1 аргентинский песо ARS 0,0088
1 белорусский рубль BYN 0,6735
1 бразильский реал BRL 0,3293
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0931
100 южнокорейских вон KRW 0,1303
1 чешская крона CZK 0,0764
100 чилийских песо CLP 0,2118
1 китайский юань CNY 0,2466
1 датская крона DKK 0,2433
1 грузинский лари GEL 0,6444
1 гонконгский доллар HKD 0,2167
1 индийская рупия INR 0,0205
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0579
100 индонезийских рупий IDR 0,0112
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,1638
1 швейцарский франк CHF 1,8347
1 израильский шекель ILS 0,4667
1 канадский доллар CAD 1,2553
1 кувейтский динар KWD 5,5454
1 казахский тенге KZT 0,0038
1 кыргызский сом KGS 0,0195
100 ливанских фунтов LBP 0,0113
1 малайзийский ринггит MYR 0,3832
1 мексиканский песо MXN 0,0922
1 молдавский лей MDL 0,0908
1 египетский фунт EGP 0,0556
1 норвежская крона NOK 0,1651
100 узбекских сомов UZS 0,015
1 польский злотый PLN 0,3815
1 российский рубль RUB 0,0226
1 сингапурский доллар SGD 1,2691
1 саудовский риал SAR 0,4532
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2677
1 турецкая лира TRY 0,0901
1 тайваньский доллар TWD 0,0557
1 таджикский сомони TJS 0,1658
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0462
100 японских йен JPY 1,2599
1 новозеландский доллар NZD 1,0578