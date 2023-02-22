Управляющий директор TAP назвал сроки закачки дополнительных объемов газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Новые долгосрочные мощности Трансадриатического трубопровода (TAP) будут доступны в конце 2025 года. Как передает Day.Az об этом сказал в интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти.

"По итогам рыночного теста на увеличение мощностей трубопровода, запрошено дополнительно поставлять 1,2 миллиарда кубометров с 2026 года по декабрь 2028 года, а вторую партию - с октября 2026 года по сентябрь 2033 года. Мы подписываем контракты на транспортировку по этим новым долгосрочным мощностям, которые будут доступны в конце 2025 года. Из этого объёма 1 миллиард кубометров придется на долю Италии, а 200 миллионов кубометров будет поставлено в Албанию", - пояснил он.

Лука Скьепатти отметил, что мощности TAP будут удваиваться поэтапно.

"Рыночный тест был начат в 2021 году. Первый этап завершился 22 января, а второй этап мы планируем начать во второй половине года, скорее всего, в период с сентября по октябрь", - добавил он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.