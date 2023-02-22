ЦБ Азербайджана утвердил дорожную карту по устойчивому финансированию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил дорожную карту по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЦБА, целью дорожной карты является обеспечение устойчивости финансовых институтов к рискам, возникающим в результате изменения климата и других факторов (экологических, социальных и управленческих), а также реализация возможностей, связанных с переходом к устойчивой экономике.

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