Азербайджан является важным торговым и энергетическим партнером Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал находящийся с официальным двухдневным визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Доэрти по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В моем разговоре с министром Байрамовым я подчеркнул приверженность Великобритании миру и безопасности в регионе", - добавил он.

Госминистр также встретится с помощником Первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.

В ходе визита Доэрти подпишет Меморандум о взаимопонимании с Государственным таможенным комитетом и обсудит с министром цифрового развития и транспорта международные автомобильные перевозки между Великобританией и Азербайджаном.

Он также посетит компанию JCB, британского производителя оборудования для строительства, работающего в Азербайджане, и встретится с высокопоставленными чиновниками, ведущими работу по переходу к "зеленой" энергетике.