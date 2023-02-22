В Азербайджане утвержден Порядок предоставления выплат по государственному обязательному личному страхованию
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Утвержден Порядок предоставления выплат по государственному обязательному личному страхованию.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

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