В Азербайджане установлен новый порядок учета страхователей и застрахованных

Установлен порядок учета у страховщиков застрахованных лиц и страхователей, на основании данных, представленных страхователем, а также порядок зачисления страхователем взносов по государственному обязательному личному страхованию, уплаты страховщику страховой премии, контроля за уплатой и возвратом уже уплаченных премий по государственному обязательному личному страхованию.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению установлено, что организация учета в отношении застрахованных лиц Министерства обороны в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, будет применяться с 1 января 2024 года.

Министерству труда и социальной защиты населения:

- обеспечить выдачу подведомственным министерству Государственным фондом социальной защиты Азербайджана каждому застрахованному лицу уникального кода, сведения о котором подлежат рассекречиванию на основании обращений Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки, в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в силу настоящего постановления;

Министерству обороны:

- обеспечить уплату государственных обязательных взносов на личное страхование с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года в соответствии с общим численным составом;

- не позднее 1 июня 2024 года обратиться в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана для присвоения уникального кода застрахованным лицам, сведения о которых подлежат рассекречиванию.