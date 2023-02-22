https://news.day.az/economy/1540505.html Всемирный банк представит "Обзор человеческого капитала" для Азербайджана
Всемирный банк представит "Обзор человеческого капитала" для Азербайджана
Всемирный банк представит 24 февраля в Баку "Обзор человеческого капитала" для Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, обзор представит региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада.
Сообщается, что целью подготовки обзора является оценка аспектов человеческого капитала и вызовов в этой области, определение приоритетных направлений, которые необходимо развивать, и предложение конкретных решений для страны с тем, чтобы поддержать правительство Азербайджана в реализации Национальных приоритетов до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 гг.
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