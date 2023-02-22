Отношения между Азербайджаном и Великобританией выходят за рамки энергосотрудничества

Вопросы безопасности Азербайджана и Великобритании связаны друг с другом не только в контексте энергоресурсов, поставляемых Азербайджаном, которые гарантируют энергобезопасность Европы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

По его словам, роль Азербайджана в расширении транспортных связей в регионе является очень важным аспектом для Великобритании.

Госминистр отметил, что очень высоко оценивает уровень отношений, сложившийся между Азербайджаном и Великобританией.

"Вектор, определяющий развитие отношений, до сегодняшнего дня заключался в энергетическом сотрудничестве. Однако в будущем отношения между странами будут определяться другими направлениями, включая сотрудничество в сфере возобновляемой энергии, "зеленой" экономики, а также создание новых рабочих мест в этих секторах", - сказал он.

Ранее Лео Докерти встретился с рядом официальных лиц Азербайджана, включая министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, помощника Первого вице-президента Азербайджана Эльчина Амирбекова, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, начальника береговой охраны Государственной пограничной службы генерал-лейтенанта Музаффара Пиризаде.