Великобритания поддерживает проект зеленого коридора из Азербайджана в Европу

Источник: Агентство международной информации Trend

Экспорт экологически чистой электроэнергии из Азербайджана в Европу еще больше укрепит роль страны на европейском энергетическом рынке.

Об этом Trend сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, передает Day.Az.

"Азербайджан уже вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы благодаря поставкам природного газа по Южному газовому коридору. Экспорт "зеленой" энергии еще больше укрепит роль Азербайджана на энергетическом рынке Европы и предоставит стране возможность выйти на европейский рынок электроэнергии", - сказал он.

По его словам, Великобритания приветствует все действия, предпринятые Азербайджаном в этом направлении, включая подписанное с Грузией, Венгрией и Румынией соглашение о строительстве подводного энергетического кабеля в Черном море.

В этой связи роль Великобритании как поставщика сетевой морской безопасности в Черном море может помочь обеспечить благоприятные условия для этого, сказал Олд.

Он подчеркнул, что Великобритания активно делится опытом, чтобы помочь Азербайджану развить перспективный сектор чистой энергетики, это в значительной мере поддержит планы Азербайджана по экспорту зеленой энергии в Европу - межправительственная рабочая группа по переходу на чистую энергетику и подписанный в этой области Меморандум о взаимопонимании ускоряют этот процесс.

Например, как отметил посол, в прошлом месяце была проведена конференция по переходу к зеленой энергетике, на которой присутствовали ведущие британские компании с сильными возможностями в области чистой энергетики, чтобы обменяться мнениями с азербайджанской стороной о развитии сектора чистой энергетики в стране.

"Мы также организовали серию вебинаров по обмену опытом для Министерства энергетики и других энергетических партнеров по вопросам оффшорной ветроэнергетики, водорода, контрактов на разницу, интеграции возобновляемых источников энергии в сети и зон энергетических инноваций. Ofgem, регулятор энергетического рынка Великобритании, поделился передовым опытом с Агентством по регулированию энергетики Азербайджана в области регулирования сетей, энергетических реформ и зеленых тарифов", - добавил посол.