В ЦБ Азербайджана обсудили влияние глобальных экономических тенденций на банковский сектор

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"В Центральном банке состоялась очередная встреча с руководителями банков, действующих в стране. На встрече были представлены последние макроэкономические тенденции и прогнозы, а также итоги банковского сектора за 2022 год. В ходе презентаций обсуждались глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор и другие актуальные вопросы", - говорится в публикации.

В публикации также отмечается, что кредитный портфель азербайджанских банков в 2022 году вырос на 17,6 процента по сравнению с 2021 годом - до 19,6 миллиарда манатов, активы на 22,3 процента - до 47,1 миллиарда манатов.

Напомним, что в структуре кредитного портфеля банков на 31 декабря 2022 года доля бизнес-кредитов составила 55,4 процента (10,855 миллиарда манатов - рост за год на 11,45 процента), потребительских кредитов - 29,36 процента (5,754 миллиарда манатов - рост за год на 27,36 процента), ипотечных кредитов - 15,24 процента (2,985 миллиарда манатов - рост за год на 24,38 процента).