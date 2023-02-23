Обнародована динамика роста доли частного сектора в ВВП Азербайджана

Доля частного сектора в ВВП Азербайджана с 1995 года по 2021 год выросла в 2,8 раза.

Об этом сказал в четверг начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе мероприятия "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для реализации конкурентоспособной экономики в будущем планируется проведение ряда мероприятий в соответствии со стратегией на 2022-2026 годы.

"Планируется подготовка нового законопроекта о госзакупках и торговой деятельности. Также в 2023-2025 годах будут подготовлены новые требования для национальных стандартов в целях интеграции с глобальными требованиями", - сказал он.

Аббасбейли сообщил, что обеспечение прозрачности в ведении предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности госслужбы.

"Планируем создать новый электронный портал конкуренции, портал качества, а также расширить функциональность портала госзакупок" - отметил он.

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