Нефтяные контракты приносят в страну не только валюту, но и новые технологии и кадры

Нефтяные контракты Азербайджана приносят в страну не только иностранную валюту, но и новые технологии и кадры.

Об этом сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов в ходе мероприятия на тему "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан сегодня стал страной, в которую верят иностранные инвесторы и вкладывают миллиардные инвестиции. Так, например, ведутся работы по двукратному увеличению пропускной способности Южного газового коридора до 2027 года", - отметил он.

Также Алекберов отметил, что некоторое время назад достигнуто соглашение по строительству теплостанции, которая позволит сократить потребление природного газа до миллиарда кубометров.

"Эта ТЭС будет генерировать 1280 мегаватт электроэнергии и сроки ее строительства составят два года. Инвестиции, которые стороны вложат в этот проект будут возвращены через шесть лет после сдачи в эксплуатацию ТЭС. Наряду с этим ведутся работы по строительству подстанций в Джебраиле, Гарадаге. Также MASDAR совместно с Азербайджаном на море и суше реализует проекты, которые позволят вырабатывать до четырех, а в будущем до шести гигаватт "чистой" энергии", - сказал он.

Кроме того, Алекберов сказал, что Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния достигли соглашения по экспорту "чистой" энергии из Каспия в Европу.

"До конца нынешнего года ожидается подготовка техническо-экономического обоснования этого проекта", - отметил Алекберов.

Замминистра сказал, что в прошлом году в Сумгайытском промпарке было произведено продукции на 7,364 миллиарда манатов, а экспортировано - на 2,674 миллиарда манатов.

"В промзонах Карабаха и в целом по стране ведутся работы по регистрации новых резидентов, созданию рабочих мест и увеличению производства", - добавил он.