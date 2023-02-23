Агентство по развитию МСБ оказывает поддержку предпринимателям для проведения исследований рынка

Малый и средний бизнес Азербайджана стремительно развивается и растет.

Об этом сказал в четверг председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в ходе мероприятия "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане, начиная с 90-х годов, проводятся комплексные реформы, были приняты первые документы по развитию бизнеса и в целях поддержки МСБ создан ряд поощряющих механизмов.

"В последние годы в утвержденных документах, касающихся экономического развития, нашли отражение такие положения, как дальнейшее усиление роли предпринимателей в формировании конкурентоспособной экономики. В настоящее время наше агентство оказывает финансовую поддержку микро-, малым и средним предпринимателям для проведения исследований внутреннего рынка, реализации образовательных, научных, исследовательских и других проектов, бесплатного участия в выставках в целях расширения возможностей продаж. Также мы предоставляем бесплатные обучающие и консультационные услуги", - сказал он.