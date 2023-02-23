Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Азербайджан играет особую роль в проекте Средний коридор. Мы обсудили с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана эти и другие важные вопросы для региона, а также для Европы", - говорится в публикации.

Отметим, что госминистр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане с 22 февраля. Министр провел ряд официальных встреч в Азербайджане.