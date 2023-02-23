Азербайджан является воротами в Восточную Европу и на многие рынки региона.

Как передает Day.Az, об этом в четверг заявил Государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди в интервью агентству новостей Эмирейтс.

По его словам, экономические и торговые отношения между двумя странами переживают устойчивое развитие.

Аль-Зейуди добавил, что ненефтяная торговля между Азербайджаном и ОАЭ за последние 5 лет составила более 10,2 млрд дирхамов, увеличившись на 270% с 974,2 млн дирхамов в 2018 году до 3,3 млрд дирхамов, 0,6 миллиарда в 2022 году, что на 46 процентов больше, чем в 2021 году. Торговля между двумя странами в 2022 году распределялась между 32,6 млн дирхамов на импорт, 351,9 млн дирхамов на экспорт и 3,5 млрд дирхамов на реэкспорт.

"Значительный рост внешнеторгового обмена происходит в свете увеличения инвестиций, расширения сотрудничества и обмена опытом. Азербайджан является воротами в Восточную Европу и на многие рынки региона", - сказал министр.

Он также отметил секторы, которые представляют хорошие возможности для инвестиций в ОАЭ и Азербайджане.

"Это сектор услуг, недвижимость, продовольственная безопасность и сектор логистики. Экономические и торговые отношения между двумя странами продолжают развиваться и диверсифицироваться, особенно в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

Ненефтяной экспорт ОАЭ в Азербайджан состоит из нерафинированных нефтяных масел, табачных изделий, автоматических распылителей, редукционных кранов и клапанов, пластмассовых изделий, различных химических продуктов, золота, парфюмерии, бумажной продукции, алюминия, чая и органических химикатов", - пояснил он.

Аль-Зейуди отметил, что наиболее важными реэкспортируемыми товарами являются телефоны, экраны телевизоров, автомобили и их детали, насосы, вентиляторы, компьютеры, детали самолетов, алюминиевые листы, минеральные масла, шины, бумага и сопутствующие товары.

Основными товарами импорта были золото, ювелирные изделия и изделия из них, растения, табачные изделия, медная проволока, медные изделия и другие.