https://news.day.az/economy/1540809.html В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - Микаил Джаббаров
В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - Микаил Джаббаров
В 2022 году в государственный бюджет было направлено 24,8 миллиона манатов от аренды государственного имущества.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что возрастает показатель доходов от управления государственным имуществом в формировании доходов бюджета.
"В 2022 году в государственный бюджет поступило 24,8 миллиона манатов от сдачи в аренду государственных объектов недвижимости. Этот показатель вырос на 53,3 процента по сравнению с 2021 годом", - пишет министр.
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